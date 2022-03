Idro, studentessa aggredita mentre va a scuola: caccia al maniaco

(red.) Aveva perso l’autobus che prendeva solitamente per recarsi, da Lavenone, dove risiede con la famiglia, per recarsi a Idro (Brescia), dove frequenta il Perlasca, indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, così si era incamminata a piedi finchè un uomo, dall’apparente età di 35-40 anni, non si è accostato con l’auto, offrendole un passaggio. La ragazza, che frequenta la quinta ed è maggiorenne, si è fidata, ma, dopo alcuni metri, l’automobilista avrebbe deviato il percorso, dirigendosi verso un cascinale abbandonato in via Fornaci e, dopo averla fatta scendere sotto la minaccia dei cocci di bottiglia, avrebbe cercato di tagliarle i vestiti.

La studentessa si è opposta e, sebbene lievemente ferita all’addome e alle mani, è scappata correndo per i 500 metri che le mancavano per arrivare a scuola, dove, una volta giunta, sotto choc e sanguinante, ha raccontato tutto agli insegnanti che hanno fatto partire la segnalazione. Medicata al pronto soccorso di Gavardo, la 19enne è stata poi dimessa.

Al vaglio dei carabinieri della locale stazione la testimonianza della giovane vittima della tentata violenza sessuale che ha fornito indicazioni sull’aspetto e sull’auto dell’aggressore. Ad aiutare le indagini anche le telecamere di sorveglianza della zona in cui sarebbe avvenuto il grave episodio.