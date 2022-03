Darfo, frana alle Corna Rosse: strada chiusa

(red.) Paura a Darfo Boario Terme (Brescia) per una frana staccatasi sopra la strada delle Corne Rosse.

Lo smottamento si è verificato mercoledì notte ed ha comportata l’immediata chiusura dell’infrastruttura di collegamento tra Darfo e Rogno.

Sul posto già i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile ed i tecnici comunali. I materiali rocciosi si sarebbero staccati da un canalone e, scendendo a valle, avrebbero inglobato altre rocce presenti sul loro cammino, fino al punto che sovrasta la strada.

Non si registrano feriti nè danni, ma, in via precauzionale in vista dei rilievi sullo stato della parete rocciosa, la strada è stata interdetta alla circolazione. Quello in cui si è verificata la frana è un punto in cui non sono state ancora collocate le reti paramassi.

Da Rogno è possibile raggiungere Darfo percorrendola strada Statale 42 del Tonale.