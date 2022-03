182.250 euro per la fontana di piazza Repubblica

(red.) Lunedì 7 marzo sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione della fontana di Piazza della Repubblica. L’intervento riporterà in funzione l’impianto creando un effetto scenico che si ispira alla soluzione adottata negli anni ’60. I collegamenti idraulici del vano tecnico e quelli all’interno della vasca saranno completamente rifatti: le attuali tubazioni in ferro saranno sostituite con tubazioni in acciaio inox 304.

Per garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema e la sua durata nel tempo saranno rimpiazzati anche i raccordi, le valvole, le flange e filtri. Quattro nuovi inverter gestiranno le pompe sostituite nel 2020 che saranno riutilizzate e potenziate.

Dopo aver sostituito le tubazioni, il fondo vasca sarà ripristinato, pulito e impermeabilizzato. L’attuale impianto elettrico sarà potenziato installando nuovi quadri a gestione elettronica che consentiranno di controllare i diversi effetti cromatici e i giochi d’acqua. Un nuovo dispositivo segnalerà i guasti e permetterà di intervenire da remoto.

All’interno della vasca verrà montata una condotta idrica circolare con 140 ugelli, orientati verso l’interno. Saranno invece otto gli ugelli posizionati nella parte centrale, ai quali se ne aggiungerà un altro, posizionato perfettamente al centro.

Il nuovo impianto di illuminazione sarà costituito da 50 fari led a tre colori Rgb a basso consumo di energia, con il corpo in acciaio inox. L’intervento avrà un costo totale di 182.250 euro.