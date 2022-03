Profughi ucraini, la Prefettura si appella ai Comuni: “ospitateli”

(red.) Sulla accoglienza dei profughi ucraini è intervenuta anche la Prefettura di Brescia, guidata da Maria Rosaria Laganà che, in una nota, spiega che “a causa della indeterminatezza dello scenario del flusso migratorio” si possono fare solo valutazioni ipotetiche sulle necessità reali dell’emergenza per il bresciano, tuttavia, il prefetto, dopo una serie di incontri istituzionali, dà notizia di una “cabina di regia” che avrà sede in Broletto e che coinvolgerà, tra gli altri, Questura e Provincia e, probabilmente, anche il tribunale dei Minori nel caso di bambini e ragazzi non accompagnati.

Il prefetto Laganà rivolge quindi un appello a tutti i sindaci del Comuni bresciani perchè segnalino le disponibilità di “strutture e situazioni alloggiative idonee”, comunicando al contempo che “coloro che ospitano a qualsiasi titolo cittadini stranieri sono tenuti ad effettuare la comunicazione di disponibilità (…) entro 48 ore all’ Autorità locale di Pubblica sicurezza” (Questura per la città di Brescia, Commissariato di Polizia per Desenzano, uffici comunali per gli altri enti).

La Prefettura poi procederà alla sistemazione dei cittadini ucraini privi di alloggio, “utilizzando i posti che si renderanno via via liberi nei Cas, ovvero ricorrendo ad altre forme di ospitalità che risulteranno disponibili senza utilizzo di risorse pubbliche”.

L’auspicio espresso dal prefetto Laganà è che le amministrazioni locali “valutino anche il ricorso” in base a quanto previsto dal Ministero degli Interni che “ha ribadito la possibilità, come già per gli afghani, di sottoscrivere accordi tra Prefettura e Comuni per affidare a loro la gestione dell’accoglienza nei Cas, con oneri a carico centrale”.