Fermato per un controllo, pusher aggredisce agenti in Largo Formentone

(red.) Ennesimo pusher preso in centro storico dai poliziotti del commissariato del Carmine, a Brescia. Nella serata di mercoledì 9 marzo, gli agenti stavano perlustrando la zona di via San Faustino, quando hanno notato un individuo che – vedendo la pattuglia – ha iniziato ad accelerare nervosamente il proprio passo.

Gli operatori hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo. Il cittadino, risultato essere un bresciano di 36 anni già noto alle forze dell’ordine, prima si è scagliato contro i tutori dell’ordine, poi ha buttato in terra otto bustine di cocaina, cercando quindi di fuggire a piedi. Dopo essere stato fermato e perquisito nei pressi di Largo Formentone, gli sono stati trovato oltre duemila euro in contanti nascosti negli slip.

Il 36enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e rifiuto di fornire le generalità. Processato per direttissima, è stato condannato e sottoposto all’obbligo di firma.