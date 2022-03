Tifoso bresciano insultato e minacciato risarcito da Ivan Perišic

(red.) Ha risarcito un tifoso bresciano a cui aveva rivolto insulti e minacce il giocatore dell’Inter Ivan Perišic, evitando così di andare a processo.

L’episodio contestato al centrocampista risale al 12 maggio 2018, in occasione del match Inter-Sassuolo in cui i nerazzurri persero e ed il tifoso bresciano se la prese in particolare con Perišic il quale invitò l’uomo a scendere sul terreno di gioco per un confronto.

Il tifoso, per il suo comportamento, venne raggiunto da un Daspo che gli impediva di accedere agli impianti sportivi per tre anni. Il provvedimento venne successivamente annullato dal Tar.

Non così invece, il procedimento aperto nei confronti del calciatore per il quale la Procura, pur ravvisando “un atteggiamento chiaramente intimidatorio e provocatorio” chiese l’archiviazione.

Richiesta impugnata dall’avvocato del tifoso, che ha portato il gip a chiedere di avviare il procedimento penale a carico di Perišic, provvedimento che si è poi estinto con il risarcimento economico.