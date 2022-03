Gardone Valtrompia, esche avvelenate: scatta una denuncia

(red.) Rapidissime le indagine con cui il Corpo intercomunale di Polizia locale della Valtrompia ha individuato il responsabile della “distribuzione” di esche avvelenate nella zona di via Caregno a Gardone.

Le trappole avvelenate erano state rinvenute nei giorni scorsi da alcuni residenti: denunciata la presenza dei bocconi letali per i cani (e anche per altri eventuali animali di passaggio) era intervenuta l’Unità Cinofila Antiveleno della Polizia Provinciale che aveva scoperto, grazie al fiuto di Sole, un cane specializzato nella ricerca dei bocconi al veleno, altre numerose trappole.

I pezzi di carne sospetti sono stati inviati all’Istituto zooprofilattico di Brescia per le analisi, i cui risultati saranno disponibili a breve. Un cane che aveva ingerito un’esca è stato salvato grazie al tempestivo ricorso alle cure veterinarie.

Intanto, gli agenti della Locale hanno interrogato i residenti e raccolto testimonianze che hanno portato all’individuazione di un uomo, che abita nella zona in cui sono stati trovati i bocconi avvelenati, che è così stato denunciato. La motivazione del gesto? Sembra che l’uomo fosse infastidito dalle passeggiate dei cani nei pressi della propria abitazione.