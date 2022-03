Brescia, foto con la droga sul telefonino: nei guai un 17enne

(red.) Un atteggiamento spavaldo ed esibizionista che è costato caro ad un ragazzino 17enne di origine nordafricana residente a Brescia che si atteggiava a malavitoso, fotografandosi con panetti di droga sparpagliati sulla scrivania. Foto che erano circolate sulle chat degli amici e che sono finite poi all’attenzione delle forze dell’ordine.

Tutto ha origine da un servizio di controllo effettuato dalla Polizia nella serata di sabato, in zona Castello.

Un gruppetto di giovanissimi, alla vista degli agenti, si è rapidamente dileguato, ma la volante li ha rintracciati in Fossa Bagni: erano in tre: due maggiorenni ed un minore. Quest’ultimo alla richiesta di esibire i documenti ha estratto il cellulare mostrando la foto degli stessi. Tuttavia, mentre maneggiava il telefonino, sono spuntate anche le immagini del giovanissimo ritratto con la droga.

E’ stato dunque richiesto l’intervento della polizia giudiziaria che ha effettuato una perquisizione personale e domiciliare da cui sono emersi una trentina di grammi di hashish già suddivisi in dosi, un coltello e materiale per il confezionamento delle sostanze.