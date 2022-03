Brescia, 20enne aggredisce donna sulla linea 17

(red.) Foglio di via obbligatorio per tre anni per un giovane residente nel Bresciano che, mercoledì 8 marzo, ha aggredito una donna su un autobus di linea, in città.

Il 20enne, che non potrà mettere piede a Brescia per i prossimi 36 mesi, salito sulla linea 17, redarguito da una signora e poi anche dal conducente del mezzo poichè non indossava la mascherina obbligatoria, ha colpito con un pugno alle spalle la passeggera, strattonandola ad un braccio, insultandola e minacciandola.

Solo l’intervento di altri utenti e poi di una volante della polizia ha scongiurato che la situazione degenerasse. La donna ha riportato lievi ferite e ha sporto denuncia in questura. L’aggressore, di origine straniera, ha precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.