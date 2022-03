San Felice, torna l’incubo piromane delle auto?

(red.) Torna l’incubo piromani a San Felice del Benaco (Brescia). Il dubbio c’è ed è legato ad un episodio avvenuto tra sabato e domenica, quando un’auto è andata distrutta in un rogo.

In attesa dei riscontri sull’origine delle fiamme che hanno completamente carbonizzato una Toyota Yaris che era parcheggiata in via Fontanavecchia, nel centro storico della cittadina gardesana, la memoria torna al 2019 quando furono ben 12 le vetture andate a fuoco nel volgere di un breve periodo. Il piromane (o i piromani) non furono rintracciati.

Quello che è quasi certo è che la Yaris non sia andata a fuoco per autocombustione. I proprietari dell’auto hanno anche lanciato un appello su Facebook rivolgendosi alle “vittime” del presunto piromane per mettersi in contatto e confrontare gli episodi avvenuti tra il 2019 e il 2020.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.