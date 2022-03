Profughi ucraini, il Comune di Brescia lavora per l’accoglienza

(red.) L’esodo di massa dei cittadini ucraini dal paese in guerra, le stime parlano di circa 1,5 milioni di profughi in fuga dai bombardamenti, interroga anche il sistema di accoglienza bresciano.

Attualmente i cittadini che hanno raggiunto la provincia di Brescia e sono ospitati, in modo prevalente da famigliari od amici, sono oltre 500, un’ottantina di nuclei in tutto, ma, in previsione, saranno molto di più , già a partire dalla prossima settimana, visto l’inasprirsi del conflitto con la Russia.

Il sindaco Emilio Del Bono e l’assessore ai Servizi sociali Marco Fenaroli hanno rivolto un appello alle famiglie ucraine (e a coloro che le ospitano) che hanno raggiunto città e provincia, perché, entro 48 ore dal loro arrivo, si rechino in questura per segnalare la propria presenza sul territorio ed ottenere così (anche i minori) il permesso di soggiorno di protezione temporanea concordato con l’Unione europea e valido 90 giorni. Alla questura poi spetterà il compito di valutare, eventualmente, la domanda di asilo politico presentata.

Sul tavolo c’è la questione accoglienza degli ucraini che non hanno riferimenti parentali o di conoscenze nel Bresciano per i quali serve predisporre un piano adeguato.

Tenuto conto che i comuni bresciani aderenti al Sai (sistema accoglienza ed integrazione) sono solo 32 su 207, il primo cittadino Del Bono ha lanciato un appello perché gli enti locali che non hanno ancora aderito lo facciano, così da aumentare le disponibilità di alloggio per i profughi che non potranno essere accolti nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria, caserme o alberghi) previsti solo per brevissimi periodi e in caso di grandi numeri.

I profughi ucraini devono necessariamente essere incanalati nel sistema di accoglienza diffuso messo a disposizione dalle amministrazioni locali.

Ed i posti non sono molti, circa 500, di cui un’ottantina già occupati.

Un’altra possibilità è quella che i privati mettano a disposizione alloggi liberi, in accordo con la Prefettura che corrisponderà un compenso in cambio dell’ospitalità ai cittadini in fuga dalla guerra.

Altro tema è quello dei bambini, numerosi, che necessitato di proseguire l’istruzione scolastica brutalmente interrotta nel loro paese d’origine. Come inserirli nelle scuole? Tutti temi a cui la Loggia sta lavorando.