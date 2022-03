Desenzano, 15enne rapinato e picchiato da baby gang

(red.) Ancora un episodio di criminalità che vede protagonisti ragazzi minorenni. E’ accaduto a Desenzano, nel bresciano, dove, sabato sera, un 15enne residente nella cittadina gardesana, è stato rapinato da un gruppo di coetanei che, non paghi, dopo avergli sottratto il portafoglio, lo hanno anche malmenato.

L’episodio è avvenuto attorno alle 22 nella zona del lungolago dove il 15enne si trovava con un amico. I due sono stati avvicinati da un gruppetto di minorenni, formato da cinque o sei elementi, con la scusa di una sigaretta.

Un pretesto che viene subito interpretato come tale e mentre l’amico della vittima è riuscito ad allontanarsi per tempo, il 15enne è stato accerchiato, preso a schiaffi e derubato. Durante il pestaggio è stato colpito violentemente al volto, riportando la rottura di un dente.

Dopo la visita in ospedale, il ragazzino, domenica mattina, si è presentato dai carabinieri, accompagnato dai genitori, per sporgere denuncia. Al vaglio degli uomini dell’Arma le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e la descrizione degli aggressori fornita dalla vittima.