Zone, alpinista soccorso sulla ferrata del Corno delle Capre

(red.) Intervento sabato pomeriggio per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, Stazione di Breno, allertata dalla centrale per il recupero di un alpinista bloccato in parete sulla ferrata del Corno delle Capre, sopra Zone, a 1160 metri di quota. Non riusciva più né a salire né a scendere e ha chiesto aiuto. Sono state attivate le squadre di Breno con 10 tecnici pronti a partire e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Milano.

L’elicottero ha calato il tecnico di elisoccorso del Cnsas, che poi è risalito per un tratto lungo la ferrata e ha raggiunto l’alpinista. L’uomo è stato messo in sicurezza e calato fino a un punto che consentiva il recupero. L’alpinista è stato portato a bordo dell’elicottero e trasferito in ospedale. L’intervento è cominciato poco prima delle 14,00 ed è terminato nel tardo pomeriggio.