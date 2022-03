Quattro ragazzi e i loro cani recuperati sotto la Punta Almana

(red.) I Vigili del fuoco e il Soccorso alpino bresciani sono stati impegnati nella serata di sabato per il recupero notturno di quattro escursionisti e due cani, in difficoltà in una zona impervia e ghiacciata sulla Forcella di Sale, appena sotto la Punta Almana, sopra il comune di Sale Marasino sul lago d’Iseo.

I quattro ragazzi avevano lanciato l’allarme e per il soccorso sono partite alcune squadre: dopo le 21 alcuni uomini hanno cominciato a salire a piedi, mentre altri si sono preparati raggiungendo il campo sportivo di Sulzano. Impegnati i Vigili del fuoco, i tecnici del Cnsas Soccorso alpino, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

Sul posto anche l’elicottero di soccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Como e abilitato per il volo notturno, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas. Intorno alle 23,30 è avvenuto il recupero: i quattro escursionisti e i due animali, infreddoliti ma illesi, sono stati raggiunti e trasportati in volo a Sulzano da dove sono rientrati a casa.