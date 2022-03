Orzinuovi, convince 60enne a farla entrare e gli ruba i gioielli

(red.) Si è fatta aprire la porta di casa ed è riuscita a rubare tre anelli d’oro al 60enne che l’aveva ospitata. E’ successo a Orzinuovi e nei guai è finita una donna di origine sinti che aveva convinto il 60enne a far entrare in casa propria lei e il ragazzino minorenne del quale si trovava in compagnia. La manovra è stata notata da un vicino di casa che, insospettito, ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

Quando i militari sono arrivati hanno scoperto che la ragazza nascondeva nella tasca nel giubbino i gioielli dei quali era riuscita a impossessarsi approfittando dell’ingenuità dell’uomo. La donna sinti è finita in manette e venerdì mattina è stata processata per direttissima e condannata a sei mesi. Del minore si sta occupando la Procura del Tribunale dei minorenni di Brescia.