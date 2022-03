Leno, cani alla catena: multati due allevatori

(red.) Multa da 1500 euro per due allevatori di bestiame della Bassa bresciana perchè tenevano i loro tre cani da pastore (cuccioli tra i 4 e gli 8 mesi) alla catena e per la mancanza di microchip identificativo, così come prevede la legge (con conseguente mancanza di iscrizione all’anagrafe canina).

E’ successo a Leno, nella Bassa bresciana, dove le guardie zoofile volontarie di Fare ambiente e dello Sva di Legambiente, dopo una serie di investigazioni mirate, sono intervenute in un cascinale insieme con la Polizia Locale.

Al termine dei controlli i due allevatori di pecore e bovini sono stati sanzionati per violazione delle legge regionale 33 sull’uso delle catene, sia sulla mancata registrazione degli animali.