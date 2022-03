Ladri in azione a Sarezzo e Gardone: due arresti per rapina

(red.) Sono due le persone arrestate nei giorni scorsi dagli agenti del Corpo intercomunale di polizia locale a Gardone e a Sarezzo, nel bresciano.

Nel primo caso, avvenuto giovedì mattina, una donna di 45 anni, dopo avere tentato di sottrarre in un negozio di articoli per la casa alcuni prodotti di profumeria e cosmetici, sorpresa dal commesso, lo ha spintonato facendolo cadere.

La ladra è stata trattenuta dal personale della rivendita fino all’arrivo degli agenti che hanno ricostruito l’episodio: la 45enne è stata arrestata per rapina impropria e condannata per direttissima a 8 mesi di reclusione.

Nella serata di mercoledì, a Sarezzo, un uomo, pregiudicato, dopo avere sottratto della merce da un supermercato, ha ingaggiato una colluttazione con gli addetti alla sicurezza del market ferendone uno che ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Il malvivente è riuscito in un primo tempo a scappare, ma, grazie alle immagini della video sorveglianza è stato identificato e quindi arrestato il giorno successivo.

Accusato di rapina, potrebbe vedere aggravata la propria posizione a causa delle lesioni inferte al vigilante.