Brescia, in manette il capo dei pusher all’ex Ideal Standard

(red.) La centrale dello spaccio era all’Ideal Standard di Brescia. Una zona di degrado dove gli spacciatori agivano indisturbati finchè l’operazione di giovedì sera della Polizia Locale ha stroncato il giro d’affari dei pusher.

Due le persone arrestate, 30 i grammi di cocaina sequestrati così come 1400 euro in contanti, probabile frutto dell’attività di smercio delle sostanze stupefacenti.

Ad agire un gruppetto di africani guidati da un senegalese di 45 anni, grazie al quale erano state rimosse le protezioni antiintrusione posizionate dal Comune per evitare i bivacchi all’interno dell’ex area industriale, e che a lui facevano riferimento per le attività di spaccio. Una sorta di “direttore” delle operazioni, al cospetto del quale venivano presentati i clienti.

Al momento del blitz degli agenti, gli stranieri presenti hanno reagito, così come uno dei clienti presenti in quel momento. Le manette sono scattate ai polsi del 45enne senegalese con l’accusa di spaccio e di resistenza, mentre il cliente è indagato per essersi opposto con violenza ai controlli.