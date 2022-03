Urago d’Oglio, sparatoria in paese: tre indagati

(red.) Sarebbero stati identificati i protagonisti della sparatoria con inseguimento avvenuta nel pomeriggio di giovedì 3 marzo lungo le strade di Urago d’Oglio, nel bresciano. I carabinieri hanno fermato tre persone, indagate a piede libero.

Gli inquirenti hanno ritrovato la pistola da cui sarebbero stati detonati almeno tre colpi all’indirizzo di altre persone che stavano fuggendo in auto.

Un episodio avvenuto in pieno giorno e che sarebbe ascrivibile a contrasti maturati all’interno di alcuni gruppi contrapposti di famiglie di origine rom.

Fortunatamente quanto avvenuto giovedì nel piccolo centro della Bassa bresciana non ha causato feriti. Le indagini sono ancora in corso e resta da chiarire il contesto di un’azione che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi sia per le persone coinvolte sia per chi si trovava per strada in quel momento ed ha assistito ad una scena da far west cittadino.