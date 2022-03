Ghedi, Francesco Scalvini è morto dopo 5 anni di agonia

(red.) Francesco Scalvini aveva 37 anni quel terribile 23 gennaio 2017 quando a Ghedi in via Petrarca venne colpito con alla testa da una banda di ladri che stavano scappando dopo una rapina nella casa di suo padre. Da quella sera non si è più ripreso: lo scorso 29 gennaio aveva compiuto 42 anni e la notte scorsa è morto dopo 5 anni di agonia alla Rsa San Pietro di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dov’era ospitato.