Gardone Valtrompia, è allarme esche avvelenate

(red.) E’ allarme bocconi avvelenati a Gardone Valtrompia, nel bresciano, dove diversi cittadini hanno segnalato la presenza di esche sospette nella zona di via Caregno. Sono così intervenuti gli agenti dell’ Unità Cinofila Antiveleno della Polizia Provinciale della Provincia di Brescia, che, in collaborazione con la Polizia Locale, ha ha effettuato un intervento di bonifica.

A coadiuvare gli interventi Sole, il cane della Polizia Provinciale, addestrato per la ricerca di bocconi avvelenati, il quale ha permesso di rinvenire altre esche probabilmente contenenti sostanze nocive, salvando così i suoi “colleghi” a quattro zampe. Indagini sono in corso per verificare da quanto tempo fossero stati collocati i bocconi e risalire al responsabile dell’ignobile gesto.