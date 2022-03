70enne salvato dal massaggio cardiaco degli agenti della Volante

(red.) Gli uomini della Polizia di Stato della Squadra Volante di Brescia si sono distinti per aver salvato la vita ad un cittadino. L’episodio si è verificato verso le 11 di questo venerdì 4 marzo, quando i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura sono intervenuti nel parco di Viale Venezia dove era stata segnalata una persona a terra. Giunti sul posto gli agenti si sono trovati di fronte un 70enne privo di sensi sul manto stradale, con attorno alcune persone che riferivano che era stato colto da malore.

I poliziotti, dopo aver notato che l’uomo era in arresto cardiaco, hanno immediatamente effettuato le necessarie manovre rianimatorie con massaggio cardiaco durato oltre 10 minuti, fino a riattivare il battito.

All’arrivo del personale medico il malcapitato era ancora in arresto cardiaco ed è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Ma l’immediato intervento degli uomini della Polizia di Stato della Squadra Volante ha permesso di salvare una vita.