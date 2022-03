Rovato, vende on line il pc rubato: 22enne nei guai

(red.) Aveva messo in vendita, su un mercatino on line, un computer rubato. Il legittimo proprietario, riconoscendo il pc come quello che gli era stato sottratto dall’auto parcheggiata in strada pochi giorni prima, ha quindi contattato il venditore a cui, in accordo con i carabinieri, ha teso una trappola, fingendosi interessato all’acquisto e così recuperando il maltolto.

Nei guai è così finito un 22enne residente a Rovato (Brescia), denunciato per ricettazione.

Il 43enne di Corte Franca che era stato derubato, sospettando che il proprio strumento informatico fosse stato messo in vendita, navigando sul web è incappato proprio nell’annuncio di vendita relativo al proprio computer. Ha quindi contattato gli uomini dell’Arma che gli hanno fornito indicazioni sul da farsi. Fissato un Appuntamento con il venditore al centro commerciale Le Porte Franche di Erbusco, all’incontro si sono presentati anche i militari che hanno fermato il 22enne, trovato anche in possesso di un coltellino.

Il giovane, incensurato, è stato denunciato a piede libero per ricettazione e per porto di oggetti atti a offendere.