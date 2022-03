Quinzano, casa in fiamme: anziana salvata dalla badante ucraina

(red.) Il sangue freddo ed il coraggio della badante di nazionalità ucraina hanno salvato la vita all’anziana donna nella cui abitazione era scoppiato un incendio, forse causato dal cortocircuito della lavatrice.

Il gesto eroico di Natalia, 40 anni, che era in attesa di andare ad accogliere in stazione i suoi parenti in fuga dal conflitto in corso tra Ucraina e Russia, ha permesso anche di scongiurare che le fiamme distruggessero completamente l’abitazione. La badante, infatti, dopo avere messo in sicurezza la 90enne, ha anche cercato di spegnere il rogo con il tubo dell’acqua.

L’episodio si è verificato attorno alle 18 di lunedì in vicolo Valtrompia a Quinzano d’Oglio, nel bresciano. La sorte ha voluto che la badante non fosse ancora uscita di casa quando è divampato l’incendio che ha distrutto completamente la cucina e a seguito del quale è stata dichiarata l’inagibilità dell’appartamento.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Verolanuova e da Orzinuovi, la Polizia locale di Quinzano e i carabinieri di Dello). La 40enne è stata trasferita in ospedale, in codice verde, per accertamenti e per scongiurare che avesse inalato fumo.

La signora 90enne, rimasta senza un tetto, è stata ospitata dalla sorella.