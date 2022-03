Polaveno, la 22enne aggredita dai fratelli racconta la notte da incubo

(red.) E’ stata sentita dai Ris dei Carabinieri la 22enne di Polaveno (Brescia) aggredita, una decina di giorni fa, mentre dormiva nel suo letto, a colpi di ascia e coltello dai suoi due fratelli gemelli di 17 anni, entrambi ora in carcere (uno a Milano e l’altro a Firenze) con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, dal vincolo di parentela, dai futili motivi e dalla minorata difesa.

Assistita da uno psicologo durante l’interrogatorio, la ragazza, dopo essere stata ricoverata e sottoposta a due interventi chirurgici a seguito delle ferite riportate durante l’assalto notturno, sta migliorando fisicamente ma certo le conseguenze, a livello emotivo, impiegheranno più tempo per rimarginarsi.

La 22enne ha ricostruito i fatti di quella sera, ma, anche, i rapporti con i fratelli ed il quadro familiare in cui è maturata la terribile aggressione che, per un soffio, non si è trasformata in una tragedia di dimensioni ancora più drammatiche.

Quanto riferito dalla giovane agli inquirenti sarebbe in linea con le confessioni dei fratelli che, durante l’interrogatorio di garanzia di fronte al Gip del tribunale dei Minori avevano dettagliatamente spiegato quanto avvenuto e, anche, il possibile movente del gesto.

Il giudice, nelle motivazioni per l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti dei due 17enni, aveva parlato di “personalità che non ha alcun rispetto

della vita umana anche in presenza di relazioni sentimentali significative”.