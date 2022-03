Investito dall’escavatore muore 62enne di Monno

(red.) Si sta chiarendo la dinamica del tragico infortunio verificatosi a Monno, in Valcamonica, nella mattinata di martedì 1 marzo. L’incidente si è verificato qualche minuto prima delle 11 in via Strada di Savena. A perdere la vita è stato P.C., un uomo di 62 anni residente in paese, investito da un piccolo escavatore guidato da un dipendente comunale mentre stava lavorando a un muretto che corre a lato della strada.

Per l’uomo, che non sarebbe dipendente dell’amministrazione municipale, quando sono arrivati i soccorsi non c’era più niente da fare. Sul posto sono giunte un’ambulanza e anche l’elisoccorso, ma la vittima è deceduta durante le manovre di rianimazione. L’escavatore è stato posto sotto sequestro e il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per chiarire nei dettagli la dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri di Breno e i tecnici di Ats della Montagna.