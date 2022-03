Desenzano, gattina sbranata da un cane sulla Spiaggia d’Oro

(red.) Un altro episodio che coinvolge gli animali domestici, dopo quello che ha visto protagonista un gattino “eroe” che con il suo miagolio ha salvato i suoi “padroni” dall’incendio di casa a Villa di Gargnano, ma è poi morto soffocato per il fumo inalato, si è verificato a Desenzano del Garda, e, a farne le spese, un altro felino, ma in una situazione di ben diversa natura.

Cosa è accaduto? Una gattina della colonia felina che ha dimora proprio sul lungolago della cittadina benacense, secondo quanto riportato da Bresciaoggi, sabato scorso è stata sbranata da un cane, lasciato senza guinzaglio sulla spiaggia, senza che il proprietario del cane intervenisse.

Un episodio che non sarebbe inedito: un altro gatto della colonia, qualche giorno prima, avrebbe fatto la stessa fine, ma senza che ci fossero testimoni.

Quanto accaduto nel fine settimana invece, è avvenuto sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti che, notata la scena, hanno chiesto al padrone del cane di fermare l’animale. Il proprietario, secondo quanto riferito, invece non solo non lo avrebbe fatto, ma, dopo l’aggressione alla gattina, se ne sarebbe andato, nonostante le proteste dei presenti.

L’episodio è stato segnalato dalle volontarie del Raf (Rifugio animali felici) al Comune e alla Polizia locale, le quali hanno anche stigmatizzato il potenziale pericolo derivante da un cane lasciato libero sula spiaggia pubblica, senza guinzaglio e museruola, dove possono trovarsi altre persone e bambini.