Bazar della droga in casa, arrestati pusher ciclisti

(red.) Le consegne delle dosi venivano effettuate in bicicletta, mentre i magazzini per lo stoccaggio del “fumo” erano in una appartamento in via Benedetto Marcello ed in un garage di Viale Piave, a Brescia.

La polizia locale ha così scoperto, seguendo i movimenti di alcuni assuntori abituali di sostanze stupefacenti che i pusher da cui si rifornivano avevano messo in piedi un vasto giro di spaccio, con decine di chilogrammi, tra hashish, marijuana ed eroina a disposizione nei depositi a loro riconducibili. Sono finiti in manette due cittadini pakistani, uno dei quali, dopo una serie di investigazioni, è stato fermato in sella alla due ruote mentre viaggiava (contromano) in direzione del centro, probabilmente diretto dai suoi clienti. Quando è stato fermato, gli agenti hanno percepito un forte odore di sostanze e, infatti l’uomo, aveva con sè 50 grammi di hashish e 10 dosi pronte per la vendita.

E’ quindi scattata la perquisizione domiciliare (nell’appartamento e nel garage di pertinenza dell’uomo) che ha permesso di rinvenire circa 2,5 kg di sostanze varie, chiuse in sacchetti di cellophane. Altra droga nell’appartamento di un coinquilino, connazionale del pusher. Entrambi, risultati irregolari, sono stati arrestati e processati per direttissima ed il giudice ha disposto la misura dei domiciliari.