A Brescia il pullman della speranza con 53 profughi ucraini

(red.) Sono giunti a Brescia, nella serata di lunedì 28 febbraio, i primi 53 profughi ucraini in fuga dal conflitto che si sta svolgendo nel loro paese d’origine. Dopo un viaggio iniziato alle 17 di domenica 28 febbraio da Ternopil, nell’Ucraina ovest, i fuggitivi hanno potuto riabbracciare parenti ed amici che li attendevano trepidanti nel piazzale dell’Hotel Industria di via Orzinuovi a Brescia. Sul pullman anche 21 bambini, il resto sono donne, anche anziane, che hanno affrontato un viaggio di 30 ore pur di sfuggire alle bombe.



Unanime il coro che si leva dai cittadini ucraini: la colpa del conflitto è ascrivibile solo a Putin e non al popolo russo, verso il quale manifestano sentimenti di fratellanza.

Tre profughi attendono di proseguire il viaggio verso Londra, a casa dei loro familiari. Intanto gli uomini sono al fronte, a combattere una guerra che nessuno vuole e che anche la diplomazia internazionale fatica a far cessare.