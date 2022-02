Odolo, auto si ribalta contro il guard-rail: una vittima

(red.) L’ennesimo incidente mortale di questa prima parte dell’anno nella nostra provincia si è verificato nel pomeriggio di questo lunedì in via Brescia, la circonvallazione di Odolo dove, poco dopo le 15, per cause in corso d’accertamento un uomo ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro il guard-rail ribaltandosi in mezzo alla strada.

Secondo le testimonianze, l’automobilista è riuscito a uscire da solo dal veicolo, una Dacia Sandero, ma poi si è accasciato: inutili i tentativi di rianimarlo. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima ha 59 anni ed era originario del Trentino, ma residente in città al Villaggio Prealpino.

Sul posto, oltre all’ambulanza, un’auto medica, la Polizia Locale e i vigili del fuoco; dal Civile è partito anche l’elicottero ma è subito rientrato.