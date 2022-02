Lite per questioni politiche, accoltellati due moldavi

(red.) Un’altra aggressione (dopo quella avvenuta lungo un’area di sosta della A4, ad Erbusco) probabilmente a sfondo politico, inerente il conflitto in corso tra Russia e d Ucraina, è avvenuta nel pomeriggio di domenica in via Lamarmora, a Brescia.

Secondo quanto riportato dalla sezione Radiomobile dei carabinieri di Brescia, intervenuta nei pressi del parcheggio del supermercato Penny Market, una discussione sorta tra due cittadini moldavi di 53 e 41 anni ed un ucraino, rimasto ignoto, è poi degenerata nel sangue.

Lo straniero, non ancora identificato, ha sferrato coltellate che hanno ferito il più vecchio al fianco e alla guancia e il 41enne al collo. L’aggressore si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

I due feriti sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza e al Civile, per essere medicati. Proseguono le indagini per identificare il feritore.