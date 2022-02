A Dello i primi profughi ucraini: 4 donne e tre bambini

(red.) Sono stati accolti a Dello, nella Bassa Bresciana, i primi profughi ucraini in fuga dal conflitto armato nel loro paese d’origine. Si tratta di quattro donne e tre bambini (il più piccolo di due anni) accolte da una famiglia bresciana di origini ucraine, di loro conoscenza, che darà loro un tetto in attesa che l’Aler metta a disposizione un appartamento di edilizia pubblica per il tempo che sarà necessario.

Le donne, alle prime avvisaglie del conflitto, giovedì, hanno effettuato un viaggio, a piedi, di 20 chilometri per raggiungere il confine con la Polonia, caricandosi zaini e figli in spalla. Una volta giunte al confine hanno lasciato tutto il “superfluo” e, munite di passaporti e pochi altri effetti personali, sono state caricate in auto dal marito della signora che le ospita nel bresciano e, dopo 13 ore di viaggio, sono giunte a Dello.

Una storia di disperazione e di solidarietà, come tante stanno avvenendo in queste ore dove, chi può, perchè ha un punto di riferimento (parenti o amici) disposti ad ospitarli in queste drammatiche ore, parte e, abbandonando tutto, cerca di trovare un riparo sicuro in fuga dalla guerra.