Temù, ultimo saluto a Laura: “Dal Paradiso sorridi per noi”

(red.) L’ultimo saluto a Laura Ziliani, la 55enne ex vigilessa di Temù, scomparsa misteriosamente l’8 maggio del 2021 e poi ritrovata morta, tre mesi dopo, nei pressi della ciclabile che corre lungo il fiume Oglio nel paese camuno, si è celebrato nella parrocchia di Chiesanuova, a Brescia, venerdì pomeriggio. La stessa chiesa del quartiere in cui la donna aveva trascorso l’infanzia e in cui aveva ricevuto i sacramenti.

A salutare Laura una folla commossa e silenziosa: in prima fila l’anziana madre Marisa, stretta in un atroce dolore con gli altri due figli (un altro figlio è deceduto qualche anno fa per un male incurabile) e la terza figlia di Laura, quella mezzana, insieme con tanti amici e conoscenti che della 55enne conoscevano il sorriso e la voglia di vivere.

Una vitalità che, secondo la Procura di Brescia, è stata spenta per sempre dal “trio criminale” composto dalle due figlie della Ziliani, Silvia e Paola Zani, in concorso con Mirto Milani, il fidanzato della maggiore, che avrebbero stordito prima e poi soffocato la donna, seppellendola nel medesimo luogo in cui poi è stata rinvenuta l’8 agosto del 2021. I tre sono in carcere ,con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, dallo scorso 24 settembre.

Le figlie avevano presentato istanza per poter partecipare alle esequie, richiesta che è stata respinta dalla procura.

Presente al funerale anche Roberto Groppelli, sindaco di Roncadelle, il comune dove Laura, dopo avere abbandonato la divisa da vigilessa, lavorava nell’ufficio tecnico.

Nell’omelia, don Santo Chiapparini, parroco a Chiesanuova, parla di “un dramma oscuro, terribile, dolorosamente aberrante” e legge la lettera inviata da Monsignor Carlo Verzeletti, che fu curato a Chiesanuova dal 1976 al 1982: “Ci troviamo ancora una volta davanti al mistero del male, conseguenza dell’uso sbagliato del grande dono della libertà”.

Il parroco Chiapparini ha poi letto anche le parole scritte da mamma Marisa e dai due fratelli di Laura: “Dal paradiso lei ci guarda e ci sorride”. E ancora: “Laura cara, ti abbracciamo forte. Continua a volerci bene, sei il nostro angelo, sorridi anche per noi”.