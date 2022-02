Evasione fiscale, nei guai “l’architetto di Putin”

(red.) E’ finito sotto la lente della Guardia di Finanza, Lanfranco Cirillo, famoso con l’appellativo di “architetto di Putin”.

Il professionista, bresciano d’adozione (è originario di Treviso), 63 anni, è diventato famoso per la sua attività ventennale in Russia, dove ha realizzato le dimore di molti funzionari e dirigenti russi (ma non dello “zar” Putin, stando alle sue dichiarazioni) e dove, per l’attività svolta, ha ottenuto, con decreto presidenziale, la cittadinanza russa.

Come riferisce Il Giornale di Brescia, nei giorni scorsi sono state effettuate perquisizioni nelle residenze di Roncadelle (di proprietà della moglie di Cirillo), alla ricerca di documentazione che avvalori le ipotesi di reato formulate dal pm Erica Battaglia, ovvero: infedele dichiarazione dei redditi, autoriciclaggio e violazione del codice a tutela dei beni culturali.

In sostanza la Procura sospetta che Cirillo abbia falsamente indicato che le sue attività si svolgeva all’estero per non versare le tasse in Italia. Il periodo finito sotto il faro dei finanziari è quello che va dal 2013 al 2019, per un imponibile sottratto al fisco nazionale pari a 50 milioni di euro.

Altre persone risulterebbero indagate insieme con l’architetto.

Nell’abitazione della moglie, la Guardia di Finanza ha scoperto una vera e propria galleria d’arte degna di un museo, con opere (autentiche) di Botero, Picasso, Cezanne, Kandinsky, De Chirico e Fontana, opere la cui proprietà avrebbe dovuto essere notificata ai Beni culturali. I dipinti ed i manufatti artistici sono stati posti sotto sequestro all’interno dell’abitazione di Roncadelle.

A Montichiari i sigilli sono stati apposti all’elicottero di proprietà di Cirillo (e da lui pilotato personalmente) acquistato in Russia e per il quale, secondo gli inquirenti, non sarebbero stati versati 500mila euro d’Iva.

Altre perquisizioni sono state effettuate in una villa a Torbole e nelle dimore sarde di Porto Rotondo e Porto Cervo.

Gli avvocati dell’architetto hanno affermato che il loro assistito, da due decenni, vive ed opera realmente in Russia e che i suoi redditi derivano da attività realizzate nel paese straniero.