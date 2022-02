Desenzano, banda del botto in azione in via Mazzini

(red.) Assalto notturno al bancomat della filiale della Banca Popolare di via Gramsci a Desenzano del Garda.

Un’esplosione è stata sentita nella notte attorno alle 4 tra venerdì e sabato. All’alba la scoperta dell’incursione notturna, nel corso della quale è andato distrutto lo sportello bancomat, a seguito del quale sono andate in frantumi le vetrine della filiale. Non ancora quantificato il bottino. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Desenzano del Garda: al vaglio anche le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’istituto di credito e della zona circostante.