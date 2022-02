Capriolo, scappa dal marito violento e chiede aiuto in un bar

(red.) Ha fatto irruzione nel bar, in lacrime e terrorizzata, chiedendo aiuto e protezione contro il marito violento che la picchiava.

L’episodio è avvenuto mercoledì sera, attorno alle 23, a Capriolo, nel bresciano, dove una donna tunisina di 25 anni è precipitosamente entrata nel Pab Cafè di via 4 Novembre, dove erano presenti alcuni avventori, affermando, spaventatissima, che il marito da cui era scappata dopo le botte la stava cercando.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine giunte in tempo per individuare l’uomo che, nel frattempo, era sopraggiunto e che, alla vista dei militari, si è lanciato in una rocambolesca fuga a piedi attraverso i cortili delle abitazioni vicine, scavalcando muretti e cancelli.

Raggiunto dai carabinieri, ha opposto resistenza all’arresto, ferendo uno dei militari. Lo straniero, tunisino irregolare di 29anni, è stato tradotto in carcere e processato per Direttissima con le imputazioni di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per la giovane moglie è scattato il Codice rosso, che si applica nel caso di episodi di violenza domestica. La ragazza, trasferita in ospedale, ha riportato ferite al volto, al corpo e segni di violenza sessuale. Ha raccontato ai carabinieri le sue vicissitudini matrimoniali ed è stato aperto un filone di indagine presso la Procura di Brescia.