San Polo, “Paradiso” a porte chiuse per 20 giorni

(red.) Chiusura di 20 giorni per la discoteca “Paradiso” di San Polo, incappata (nuovamente) in irregolarità riscontrate durante i controlli disposti dalla Questura di Brescia.

Il locale, già salito alle cronache per altri episodi analoghi, avvenuti nei mesi scorsi, che avevano comportato lo sto ai balli in pista per cinque giorni.

La scorsa estate il “Paradiso” era stato chiuso perchè in attività nonostante lo stop imposto a causa dell’emergenza sanitaria. Quindi, a novembre, la polizia aveva sorpreso 500 persone assembrate nel locale da ballo, senza rispettare le distanze di sicurezza e senza indossare la mascherina.

Sabato scorso, invece, le Volanti sono intervenute per sedare una rissa scoppiata tra un buttafuori del locale ed alcuni clienti. Un “cumulo” di irregolarità che hanno fatto scattare un prolungato stop alle attività del locale notturno.

Nel corso delle verifiche gli agenti hanno anche appurato che uno dei dipendenti (addetto alla sicurezza del locale) era sprovvisto del numero di iscrizione prefettizia necessario per lavorare. Titolari sanzionati per 1666,67 euro.