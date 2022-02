Rezzato, bandito solitario rapina farmacia in pieno giorno

(red.) Sfrontato il bandito che, nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio, ha rapinato la farmacia di via IV Novembre a Rezzato, nel bresciano.

Pistola in pugno l’uomo, descritto come un giovane travisato in volto da occhiali scuri cappuccio e, ovviamente, mascherina, ha intimato ai farmacisti presenti, quattro, tra cui due ragazzi che stavano effettuando uno stage, di consegnare i soldi, mostrando l’arma e appoggiandola sul bancone. Uno degli stagisti si è rintanato nel bagno, mentre il rapinatore afferrava il denaro dalla cassa, circa 1000 euro in contanti, dandosi alla fuga. Una commessa della farmacia, non vista, era intanto uscita dal retro per cercare di dare l’allarme.

Uscendo dal negozio il malvivente si è dovuto fermare per raccogliere alcune banconote che gli erano sfuggite di mano, mentre una signora che passava lì davanti, intuendo cosa fosse accaduto, ha cercato di fermarlo, con un grande sangue freddo e mettendo anche a repentaglio la propria incolumità. Il rapinatore solitario si è quindi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Al vaglio dei carabinieri le testimonianze dei presenti e, anche, le immagini delle telecamere di sicurezza del negozio.