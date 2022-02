Guerra in Ucraina, occhi puntati sulla base militare di Ghedi

(red.) Il conflitto in Ucraina ha fatto scattare lo stato di preallerta nelle basi militari e delle forze armate italiane, tra cui l’aerobase bresciana di Ghedi, sede del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Non è una chiamata alle armi per l’esercito italiano, ma la base della Bassa p “sempre operativa” mettendo a disposizione della Nato le proprie risorse in caso di necessità.

Nessuna dichiarazione sul conflitto scoppiato nell’Est Europa proviene dalla basa militare bresciana, ma la situazione è certamente tesa.

Nel pomeriggio di giovedì, il presidente Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di Difesa. Al termine dell’incontro è stato emesso un comunicato in cui il Consiglio esprime «la più ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina, che rappresenta una grave e inaccettabile violazione del diritto internazionale e una concreta minaccia alla sicurezza e alla stabilità globali. La Repubblica Italiana chiede alla Federazione Russa l’immediata cessazione delle ostilità e il ritiro delle forze fuori dai confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina».

«L’Italia», è quanto si legge nel comunicato emesso al termine della riunione presieduta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «ribadisce il pieno sostegno all’indipendenza e all’integrità territoriale dell’Ucraina, Paese europeo amico e democrazia colpita nella sua sovranità. La Repubblica Italiana esprime massima vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e alle sue legittime Istituzioni, alle vittime e alle tante persone che ne soffriranno le conseguenze. Nell’affrontare la crisi in atto, l’Italia manterrà uno stretto raccordo con i propri partner in tutti i principali consessi internazionali. Insieme con i paesi membri dell’UE e gli alleati della NATO è indispensabile rispondere con unità, tempestività e determinazione. L’imposizione alla Federazione Russa di misure severe vede l’Italia agire convintamente nel quadro del coordinamento in seno all’Unione Europea. Perché l’Europa non precipiti improvvisamente in un vortice di guerre, è necessario agire con forza e lungimiranza per ristabilire il primato del diritto internazionale e la salvaguardia dei principi e dei valori che hanno garantito pace e stabilità al nostro continente».