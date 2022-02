Funerali Laura Ziliani, le figlie non ci saranno

(red.) La Procura di Brescia non ha autorizzato la presenza di Silvia e Paola Zani al funerale della madre, Laura Ziliani, la 55enne ex vigilessa di Temù ritrovata morta, a tre mesi dalla scomparsa, l’8 agosto 2021, sepolta sotto uno strato di terra e di fogliame nei pressi della pista ciclabile che corre lungo il fiume Oglio, nel paese camuno.

Le due ragazze, 19 e 27 anni, si trovano da cinque mesi in carcere, accusate, con il fidanzato della sorella maggiore, Mirto Milani, di omicidio volontario ed occultamento di cadavere.

I funerali di Laura, dopo il nulla osta alla sepoltura, sono fissati per il pomeriggio di venerdì, alle 25 nella parrocchia di Chiesanuova a Brescia.