Palazzolo, cadavere nell’Oglio: è un 59enne bergamasco

(red.) Dramma nelle acque del fiume Oglio a Palazzolo (Brescia) dove, nella giornata di mercoledì 23 febbraio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Il ritrovamento è avvenuto all’altezza di via Bragadorga, nel tardo pomeriggio. La vittima, un 59enne residente nella Bergamasca, a San Paolo d’Argon, è stata recuperata dai vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione di un operaio che stava falciando l’erba lungo le rive del corso d’acqua.

Sul corpo non erano evidenti segni di violenza: gli inquirenti ipotizzano possa trattarsi di un gesto estremo (escluso dai familiari, giunti sul posto per il riconoscimento del cadavere), oppure di una tragica fatalità. Il 59enne potrebbe essere scivolato nel fiume dopo avere accusato un malore.

Nei vestiti dell’uomo le chiavi dell’auto, parcheggiata poco distante dal luogo del ritrovamento. Il 59enne viveva con la madre, non era sposato e non aveva figli. Il magistrato potrebbe disporre l’autopsia nei prossimi giorni, per accertare le cause del decesso.

Palazzolo è già stato teatro di un dramma, avvolto ancora in un alone di mistero, all’inizio di gennaio, quando il cadavere di Fabio Caari, nomade 49enne residente da anni nel Bresciano, venne ritrovato nella roggia Fusia, a poca distanza dalla roulotte dove era accampato. L’uomo, padre di Beniamino, il giovane palazzolese vittima di un agguato armato avvenuto sempre a Palazzolo, era scomparso da un paio di giorni. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, ma la famiglia ha chiesto venisse disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso, stante il mancato rinvenimento degli effetti personali dell’uomo.