Caso Bozzoli, sopralluogo dei periti ai forni della fonderia

(red.) Sopralluogo dei periti al forno della ex fonderia Bozzoli di Marcheno (Brescia), teatro, secondo la pubblica accusa che indaga sulla misteriosa scomparsa di Mario Bozzoli, contitolare dell’azienda e di cui non si hanno più tracce dall’ 8 ottobre del 2015, del suo omicidio.

La Procura, che ha chiamato alla sbarra per la morte dell’imprenditore valsabbino il nipote Giacomo, figlio del fratello Adelio, vuole capire la reazione di un corpo messo a bruciare ad altissime temperature in un forno.

La Corte d’Assise di Brescia ha infatti disposto una perizia affidando a due professionisti, il medico legale Camilla Tettamanti e l’ingegnere Antonio Boccardo, il compito di valutare se il corpo di Bozzoli possa essere stato gettato e quindi cremato in uno dei forni della fonderia, nel frattempo ceduto ad altri proprietari.

Mercoledì mattina i due periti, con i consulenti di parte di Giacomo Bozzoli e delle parte civili (moglie e figli di Mario Bozzoli), hanno effettuato i sopralluoghi, durati un paio d’ore.

L’ipotesi è quella, avanzata nel corso delle sedute del processo, di realizzare un primo esperimento su scala ridotta, utilizzando carne di animali, per verificare l’ eventuale reazione e poi passare ad un forno vero e proprio. La Corte d’Assise vuole verificare se la combustione di un corpo possa provocare fumi, fuliggini e forti odori.

Ancora al centro dell’inchiesta, dunque, l’ipotesi, mai scartata, che Mario Bozzoli, dopo essere stato ucciso dal nipote, possa essere stato “eliminato” attraverso uno dei forni della fonderia.