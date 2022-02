Bombardamenti in Ucraina, bloccati alcuni bresciani dello Shakhtar Donetsk

(red.) Ci sono anche alcuni bresciani rimasti intrappolati nell’inferno che si sta scatenando da giovedì mattina in Ucraina, dopo l’attacco armato sferrato da Mosca.

In un albergo della capitale, Kiev, si trovano, barricati all’interno dell’edificio ed impossibilitati a muoversi, causa blocco aereo, il tecnico bresciano dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi, il suo vice ed ex calciatore del Brescia Davide Possanzini, il dirigente Carlo Nicolini di Caino e gli altri membri dello staff tecnico. Lo staffa ha riferito di udire detonazioni ed esplosioni dalla notte tra mercoledì e giovedì.