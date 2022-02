Berzo Demo, Bernardi sospeso dall’incarico di sindaco

(red.) E’ stato sospeso dall’incarico di sindaco Giovan Battista Bernardi, primo cittadino di Berzo Demo (Brescia), arrestato nella mattinata di mercoledì su ordinanza di custodia cautelare per le accuse di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Il provvedimento è stato disposto dalla Prefettura , così come prevede la Legge Severino in materia di incandidabilità.

Confermati gli arresti domiciliari nei confronti di Fedele Bernardi, il responsabile del servizio del settore tecnico manutentivo e patrimonio del Comune.

Indagati a piede libero un tecnico della Centrale unica di committenza (Cuc), Piermario Arrighini, e Aldo Bonomelli, il titolare di una attività commerciale di Saviore dell’Adamello che si sarebbe aggiudicato uno dei bandi finiti nel mirino della magistratura, mentre il segretario comunale di Berzo Demo, risulta iscritto nel registro degli indagati per falso in atto pubblico.

Sotto la lente dei carabinieri, in un’indagine che ha preso il via tra il 2020 e il 2021, quattro bandi pubblici: due riguardano la forniture di materiali edili al Comune per gli anni 2018-2019 e 2020-2022, un altro è sull’affidamento dei lavori di pulizia negli edifici comunali per il 2021-2024, mentre l’ultimo è relativo al servizio di videosorveglianza sulle strade di Berzo Demo.

Il primo cittadino (ora sospeso), difeso dall’avvocato Giorgio Gallico si è detto “sereno” affermando che “dimostreremo ancora una volta la nostra onestà”.