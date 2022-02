Ubriaco e seminudo in via San Faustino: arrestato 24enne

(red.) In preda ai fumi dell’alcol vagava tra le vie del centro di Brescia seminudo, molestando i passanti che hanno così allertato la Polizia Locale.

E’ accaduto nella serata di martedì in via San Faustino dove un 24enne originario del Burkina Faso, residente a Marcheno, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, infastidendo e, anche, spaventando i passanti.

Alla vista degli agenti della Locale l’uomo ha dato in escandescenze e si è scagliato contro i vigili, ferendone due che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. E’ stato quindi richiesto il supporto di un’altra pattuglia che ha poi condotto il 24enne al comando di via Donegani, dove è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.