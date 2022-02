Polaveno, gemelli arrestati, il Gip: “Nessun rispetto della vita”

(red.) Convalidato l’arresto dei due gemelli 17enni di Polaveno (Brescia), accusati di tentato omicidio con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi, del vincolo di parentela e della minorata difesa, emergono alcuni dettagli dell’interrogatorio ai due minorenni, arrestati per avere accoltellato la sorella di 22 anni nella notte tra venerdì e sabato tra le mura domestiche. la ragazza, sottoposta a due interventi chirurgici, sta migliorando e non è mai stata, fortunatamente, in pericolo di vita.

Il Gip del tribunale dei Minori, convalidando la misura cautelare in carcere ha ravvisato il pericolo della reiterazione del reato, commesso da personalità caratterizzate da “incapacità di autocontrollo”.

Una valutazione che abbraccerebbe non solamente la circostanza dell’aggressione a colpi di coltello e ascia, ma, soprattutto, la sfera della premeditazione, dato che pare difficile pensare ad un gesto d’impeto, avvenuto per di più nel cuore della notte e mentre la vittima dormiva (da qui la contestazione della minorata difesa). Nell’ordinanza il giudice ha scritto che i due minorenni “hanno commesso un fatto indicativo della personalità che non ha alcun rispetto della vita anche in presenza di relazioni parentali significative”.

Le versioni dei due ragazzi, che avevano entrambi abbandonato la scuola, una decisione che potrebbe rientrare nel contesto in cui è maturato il delitto, se, come è emerso da alcune testimonianze interne agli istituti superiori frequentati dai due ragazzi, erano stati effettuati diversi tentativi per far loro proseguire gli studi, almeno fino al diploma, sulla notte del tentato omicidio sono congrue. Il che allontana l’ipotesi di un gesto d’impeto, ma, piuttosto, di una decisone presa in accordo l’uno con l’altro.

La sorella 22enne vittima dell’aggressione non è ancora stata sentita dagli inquirenti per fornire la sua versione di quella drammatica notte.