Pedopornografia on line, due bresciani nella rete della polizia

(red.) Nell’ operazione della polizia di Bari contro la pedopornografia online sono finiti anche due bresciani: un 24enne di Montichiari e un 44enne di Lonato del Garda nei cui dispositivi informatici (computer e telefonini) sono state rinvenute immagini di pornografia infantile e trovate le credenziali di accesso ad un portale “cloud” riconducibile ad un dominio straniero utilizzato nell’ambiente per archiviare milioni di file foto e video e per usufruirne a richiesta.

I due bresciani, incensurati, si aggiungono alla lista delle persone indagate in un’analoga inchiesta effettuata un mese fa in cui è stato arrestato un noto ristoratore 39enne di Gardone Riviera, sui cui device sono stati rinvenuti oltre 2mila files, tra immagini e video, che ritraggono bambini in contesti a sfondo sessuale.

La Polizia postale ha eseguito 67 decreti di perquisizione su tutto il territorio nazionale, che hanno portato all’arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 59 per detenzione, cessione e divulgazione di materiale pedopornografico. L’indagine, durata un anno e mezzo, è stata curata dalla Polizia Postale di Foggia e Bari con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Bari, coinvolgendo nella sua fase esecutiva più di 50 Uffici della Specialità su tutto il territorio nazionale. Nel complesso il materiale trovato ammonta a più di 500 Terabyte, circostanza che ha consentito, in 8 casi di detenzione di ingente quantità da parte degli indagati di materiale pedopornografico, di procedere agli arresti in flagranza di reato.