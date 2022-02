Polaveno, il Gip convalida l’arresto dei gemelli

(red.) Convalidato il fermo dei due gemelli 17enni di Polaveno, accusati di tentato omicidio nei confronti della sorella 22enne.

Il gip del tribunale dei minori di Brescia, dopo l’interrogatorio avvenuto lunedì, in cui i due giovanissimi hanno ammesso le proprie responsabilità nell’aggressione a colpi di coltello ed ascia, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.

I due fratelli si trovano, al momento, uno nella casa circondariale minorile “Meucci” di Firenze, l’altro piantonato in ospedale dove è stato ricoverato a seguito delle ferite riportate ad una mano durante le concitate fasi dell’aggressione.

Devono rispondere di tentato omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dal vincolo di parentela e dalla minorata difesa.

La vittima dell’aggressione, dopo essere stata sottoposta a due interventi chirurgici, è fuori pericolo e, sempre lunedì, ha potuto abbracciare i genitori.