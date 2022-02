Polaveno, i gemelli confessano: riserbo sul presunto movente

(red.) Il Gip del Tribunale dei Minori, al termine dell’interrogatorio di garanzia, svolto in modalità telematica, dal carcere e dall’ospedale dove si trovano i due gemelli 17enni che, nella notte tra venerdì e sabato scorso, hanno ferito la sorella 22enne a colpi di ascia e di coltello, ha contestato loro anche la premeditazione del tentato omicidio ed i futili motivi, imputazioni che si sommano alle aggravanti già contestate (vincolo di parentela e minorata difesa della vittima).

I due minorenni, uno dei quali è rimasto ferito in modo serio alla mano durante le violenta aggressione nell’abitazione di famiglia, hanno confessato e si sono detti “pentiti” del gesto commesso, ma gli inquirenti vogliono vederci più chiaro e le indagini proseguono per appurare se oltre alla sorella ci fossero anche altri obbiettivi nelle mire dei due 17enni.

I genitori dei due ragazzi hanno intanto fatto visita alla figlia maggiore, le cui condizioni di salute sono in miglioramento e hanno anche incontrato i gemelli, i quali, però, hanno chiesto che non assistessero alla deposizione davanti al Gip.

Resta fitto il riserbo sul movente che avrebbe armato la mano dei due 17enni. Nelle prossime ore si conosceranno sia la decisione sulla convalida dell’arresto, sia la misura da applicare.