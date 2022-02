Palazzolo, padre accoltella il figlio tra le mura di casa

(red.) Ancora un dramma familiare nel bresciano: nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio un uomo ha accoltellato il proprio figlio tra le mura di casa.

E’ accaduto a Palazzolo sull’Oglio, dove un uomo di origini marocchine di 48 anni avrebbe, secondo le prime frammentarie informazioni, accoltellato il figlio di 22 anni mentre questi dormiva nel suo letto.

Una terribile analogia con i fatti di Polaveno, dove, però, protagonisti del gesto di violenza sono due fratelli gemelli di 17 anni che hanno aggredito, a colpi di ascia e di arma bianca, la sorella 22enne.

L’episodio di Palazzolo si è consumato in un’abitazione di via Zanardelli: il ragazzo ha ingaggiato una colluttazione con il padre, rimanendo ferito lievemente ad una mano (prognosi di 10 giorni). Sul posto è intervenuto il Radiomobile dei carabinieri di Chiari che ha tratto in arresto il 48enne nordafricano con l’accusa di tentato omicidio.

Ancora da chiarire il movente dell’aggressione.